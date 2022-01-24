Супруги с двумя сыновьями возвращались домой во Львовской области, маленькие дети были на санках, в это время на них наехал автомобиль.

В Самборе Львовской области произошло несчастье. 20-летний водитель сбил четырех пешеходов. Ими оказались члены одной семью — супруги с двумя маленькими детьми. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Как рассказали в полиции, авария произошла вечером около 21:30 на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород". Водитель автомобиля "Опель Вектра" не справился с управлением и вылетел на тротуар. В этот момент там шли пешеходы. Двое молодых родителей везли детей на санках и как раз возвращались с прогулки. Детей от удара выбросило в сторону забора.

В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека — 33-летняя женщина, 32-летний мужчина и двое детей 9 и 5 лет. Они жители Самбора.



Тем временем волонтер Ульяна Флишко написала на своей странице в Facebook, что в ДТП попала семья участника АТО из Самбора.

"У мужчины — травмы колен. Жене в этому ДТП сломало руку и травмировало голову. Еще у одного мальчика — ушиб головного мозга, перелом ноги. Больше всего пострадал их старший сын — Андрюша, 9 лет", — написала она.

Для Андрюши ищут доноров крови с редкой 4- группой крови. Чтобы сдать кровь, все желающие могут обратиться в пункт забора на улице Миколайчука во Львове.

Напомним, в Кривом Роге полиция гонялась за пьяным водителем, видео момента.

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