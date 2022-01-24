Об этом сообщает местно издание heidelberg24.de и полиция Мангейма. Вооруженный молодой мужчина вооружился длинноствольным ружьем и ворвался в лекционный зал университета на юго-западе Германии в городе Гейдельберг.
В полиции рассказали, что стрелок ранил несколько человек в аудитории. После совершенного преступления он направил оружие на самого себя и выстрелил. Спасти его не удалось и он погиб на месте. Пока не сообщается, есть ли другие погибшие. При нападающем были найдены еще несколько пистолетов.
Как стало известно полицейским, нападающий был студентом этого вуза. У него не было сообщников, он действовал самостоятельно. Почему он решился на такой поступок, пока остается неизвестным. Единственное, что удалось узнать - нападение на студентов не было связано с политическими и религиозными причинами.
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В настоящее время происшествие все еще является предметом расследования. Информации о характере травм, полученных пострадавшими, пока нет. В районе продолжаются следственные действия.
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