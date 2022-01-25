Водителей предупреждают о дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев-Одесса, из-за которого усложнено движение в направлении Киева.

На известно трассе Киев-Одесса около пяти часов утра случилось дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным в этой аварии есть потерпевшие. Об этом сообщает Нацполиция Украины в своем телеграм-канале.

По данным правоохранителей, авария случилась на 22 километре трассы, около поселка Глеваха при участии автомобиля марки Toyota.

"Около 5 часов утра вблизи поселка Глеваха произошло ДТП с участием легковушки Toyota. Предварительно: есть потерпевшие", - говорится в сообщении полиции.

Также отмечается, что из-за усложненного движения, водителей пускают по встречной полосе в направлении Киева. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании своих маршрутов и придерживаться правил дорожного движения.

"Усложнено движение в направлении Киева. Организован объезд по встречной полосе", - добавили в сообщении полиции.

Напомним, "Благо, на его пути не было людей": водитель на скорости 160км/час протаранил магазин, видео.

Как сообщала Politeka, На трассе под Харьковом грузовик снес пешехода, фото: все закончилось трагично.

Также Politeka писала, что В Киеве парализовало движение транспорта, авто стоят в пробках: где не проехать.