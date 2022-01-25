Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на DPA, в лекционном зале старейшего немецкого университета в Гейдельберге произошла стрельба. Вооруженный парень открыл огонь и ранил несколько человек. В результате трагедии от выстрела в голову уже в больнице умерла молодая студентка.
По данным местной полиции, 18-летний преступник стрелял из длинноствольного ружья и имел при себе несколько винтовок. Его нашли мертвым после инцидента, вероятно, нападавший совершил самоубийство. Также по версии правоохранителей, парень действовал в одиночку.
"Мы предполагаем, что преступник был только один. На данном этапе мы не видим дальнейшей опасности для общества", - заявили в полиции.
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Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что преступник сам был студентом. Его личность пока не разглашается. Также за его нападением не установили религиозные или политические мотивы.
Напомним, "Журналист" устроил стрельбу в кафе: перед этим угрожал посетителям.
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