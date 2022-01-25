Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на DPA, в лекционном зале старейшего немецкого университета в Гейдельберге произошла стрельба. Вооруженный парень открыл огонь и ранил несколько человек. В результате трагедии от выстрела в голову уже в больнице умерла молодая студентка.

По данным местной полиции, 18-летний преступник стрелял из длинноствольного ружья и имел при себе несколько винтовок. Его нашли мертвым после инцидента, вероятно, нападавший совершил самоубийство. Также по версии правоохранителей, парень действовал в одиночку.

"Мы предполагаем, что преступник был только один. На данном этапе мы не видим дальнейшей опасности для общества", - заявили в полиции.

One victim dead after gun attack at Germany’s Heidelberg University https://t.co/W5vIpGQ2mi — GK4U (@KalaUsdadia) January 25, 2022

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что преступник сам был студентом. Его личность пока не разглашается. Также за его нападением не установили религиозные или политические мотивы.

An attack Monday morning in a classroom at Heidelberg University in Germany caused four injuries, one of which was serious and did not survive her injuries. The suspect, whose motives are still unknown, took his own life. pic.twitter.com/R94zpPr2vc — Tehran Times (@TehranTimes79) January 25, 2022

Напомним, "Журналист" устроил стрельбу в кафе: перед этим угрожал посетителям.

Как сообщала Politeka, Вооруженный мужчина наделал шума в Киеве, устроив стрельбу по полицейским: фото с места.

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