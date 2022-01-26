Поиски пропавшего 29-летнего мужчины закончились трагедией. Об этом сообщили поисковики "Поисково-спасательной волонтерской Ассоциации" в фейсбуке.

Стало известно, что 18 января объявили об исчезновении 29-летнего Виктора Набока из города Ромны Сумской области. Мужчина сел в маршрутку в направлении Киева и после этого перестал выходить на связь с близкими, на телефонные звонки уже не отвечал. Родные забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам за помощью в поисках.

Сегодня сообщили печальную весть о том, что мужчина был найден мертвым. Волонтеры написали, что 29-летний Виктор Набока погиб. Пока не сообщается, что именно стало причиной смерти мужчины.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, полиция Херсона разыскивает несовершеннолетнего Максима Липецкого - полиция объявила его в розыск и просит помощи в поисках простых украинцев.

Также Politeka писала, опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.