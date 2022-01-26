В Санкт-Петербурге, который находится в России, госпитализировали ученика четвертого класса после драки в школе - на него напала мама одноклассника.

Известно, что мальчик подрался с одноклассником во время продленки, через некоторое время на помощь оппоненту пришла мать Яна Кузнецова. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, она ударила ребенка рукой по голове, после чего его увезли в больницу.

В учебное заведения ходят два сына и дочь Яны Кузнецовой. Один из ее сыновей учится в четвертом классе. Именно он на днях подрался с одноклассником во время продленки, а Яна оказалась рядом и "впряглась" за сына — ударила 10-летнего Диму. Его увезли в больницу.

Заявление в полицию подала опекун ребенка. После того, как у школьника умерла мама, его воспитывает сестра. Пострадавший мальчик говорит, что Яна Кузнецова уже много раз угрожала ему расправой.

"Она говорила, что ударит меня с ноги и задушит. Говорила, что перережет мою семью", - рассказал мальчик.

Как сообщают родители одноклассников пострадавшего, женщина, которая напала на него, до этого присылала угрозы в школьный чат. В одном из родительских чатов она заявила, что "поотрывает руки *** ("выблинкам"), а их родственникам перережет горло", если кто-то обидит её сыновей и дочку.

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