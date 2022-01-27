Геращенко сообщил, что стрелявший солдат выпустил три пули в упор в 22-летнюю девушку.
Она потеряла более трёх литров крови и за ее жизнь сейчас борются врачи. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, жизни ещё двоих военнослужащих ничего не угрожает.
"Какой же надо быть мра**ю, чтоб выпустить з пули в упор в 22 летнюю девушку военнослужащую Национальной Гвардии", - написал Геращенко.
Также советник главы МВД просит всех неравнодушных поддержать раненых Нацгвардейцев и сдать кровь.
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Ранее появилось видео страшной трагедии в Днепре, где нацгвардеец расстрелял сослуживцев.
Солдат строчной службы открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пятеро человек погибли и еще пятеро ранены.
ЧП произошло ранним утром в четверг, 27 января, на территории одного из предприятий Днепра.
Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.
Расстрелявшего сослуживцев на Южмаше нацгвардееца задержали в Днепре.
Видео с камер наблюдения можно увидеть здесь.
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