В ночь на 27 января в Луцке вспыхнуло общежитие со студентами, в котором находились десятки людей. Известно, что трое молодых людей оказались в огненной ловушке. Об этом сообщают в ГСЧС.

Сообщение о возгорании поступило на линию спасателей 27 января в 01:36. Пожар вспыхнул в общежитие Волынского национального университета имени Леси Украинки на проспекте Соборности.

На месте происшествия было установлено, что пожар возник в помещении мусоросборника, которое пока не работает. Особенно плотное задымление образовалось на 5-9 этажах общежития. На восьмом этаже общежития оказались в ловушке трое студентов, которые не могли выйти. Их пришлось спасать бойцам ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС вывели молодых людей на свежий воздух, подключив самоспасатели к средствам защиты органов зрения и дыхания. Во время спасательной операции также эвакуировали из студенческого общежития 76 человек.

Пожар локализовали в 01:45, ликвидировали – в 01:48. К счастью, потерпевших и жертв нет, причина пожара устанавливается.

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