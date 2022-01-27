В Киеве женщина хотела выпрыгнуть с ребенком на руках с балкона на 12-м этаже - полицейские около часа общались с ней через дверь.

Киевлянка закрылась в квартире с сыном и угрожала покончить с собой, выпрыгнув с мальчиком из балкона высотки.

Мать женщины обратилась в полицию. Сотрудники полиции час общались через закрытую дверь с женщиной, пока спасатели зашли в квартиру этажом выше и подобрались к женщине.

Они затащили ее с ребенком в квартиру.



К счастью, жизни малыша ничего не угрожает.

32-летнюю женщину, родом из Кропивницкого, задержала полиция.

Видео спасения можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Киеве из окна 15-го этажа многоэтажки выпал ребенок - мальчик погиб на месте.

На место беды оперативно приехали медики, но, к сожалению, травмы ребенка были не совместимы с жизнью. Шансов выжить после падения у мальчика не было.

Напомним, что в Киеве из окна 15-этажки выпал ребенок, детали трагедии: Шансов выжить не было.

Как сообщала Politeka, беда произошла в Киеве, кадры с места: Ранил дочь ножом и выпрыгнул в окно.

Также Politeka писала, что киевлян предупреждают о домушниках под видом сантехников: "появились объявление о...".