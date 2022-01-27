В Киеве на Левом берегу произошел инцидент с внедорожником Lexus – машину расстреляли прямо посреди улицы, когда она находилась на перекрестке.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Новини.LIVE, инцидент произошел в четверг, 27 января. Машина находилась на перекрестке улиц Каховская и Челябинская в Днепровском районе столицы. Неизвестный открыл огонь по Lexus, попав в автомобиль четыре раза.

По предварительной информации, владельцу авто удалось уцелеть, он не получил ранений. Пули угодили в боковое стекло и колеса. На месте происшествия в данный момент работают правоохранители.

Как отмечают журналисты, стрельба, вероятнее всего, велась из травматического оружия с усиленным действием. В СМИ выяснили, что владельцем авто является Рзаев Эльсевар Тарих Оглы. Две недели назад в его машину уже стреляли. Тогда неизвестные несколько раз попали в автомобиль, пробив крыло и задев заднюю часть.

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