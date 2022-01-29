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Около двух часов ночи в субботу, поезд сообщением «Ужгород — Лисичанск» совершил наезд на мужчину и женщину, оба погибли.
Личности жертв уже установили. Это 42-летняя местная жительница, она скончалась прямо на рельсах, в тоже время 52-летний мужчина после наезда был еще жив, его по «скорой» госпитализировали в местную больницу, где он умер.
Причины трагического инцидента неизвестны. Полиция проводит расследование.
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Не так давно мы сообщали, в поселке Кегичевка Харьковской области 58-летняя женщина попала под электричку.
Несчастная от полученных травм скончалась на месте.
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