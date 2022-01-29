Во Львовской области два человека попали под колеса пассажирского поезда «Ужгород-Лисичанск», к сожалению, люди не выжили.

Как сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, трагедия разыгралась в ночь на 29 января в городе Пустомыты.

Около двух часов ночи в субботу, поезд сообщением «Ужгород — Лисичанск» совершил наезд на мужчину и женщину, оба погибли.

Личности жертв уже установили. Это 42-летняя местная жительница, она скончалась прямо на рельсах, в тоже время 52-летний мужчина после наезда был еще жив, его по «скорой» госпитализировали в местную больницу, где он умер.

Причины трагического инцидента неизвестны. Полиция проводит расследование.

Не так давно мы сообщали, в поселке Кегичевка Харьковской области 58-летняя женщина попала под электричку.

Несчастная от полученных травм скончалась на месте.

Напомним, что беда настигла женщину в Харькове на железной дороге: "от полученных травм скончалась"

А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником на железной дороге под Одессой: угодил в реанимацию