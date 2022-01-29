Как сообщили в
В полицию поступило сообщение, что в горящем магазине найдено тело мужчины. Выяснили, что поджог был умышленный, а из магазина исчезла женская сумка с 20 тысячами гривен.
Оказалось, сотрудница магазина в интернете познакомилась с мужчиной, они начали жить вместе. Однажды вечером он вернулся с крупной суммой денег, собрал свои вещи и сказал, что ему срочно нужно уехать.
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Утром женщина на работе обнаружила бездыханное тело охранника с многочисленными ранениями.
Преступник проник в магазин через окно, а когда увидел там охранника, то нанес ему пять ударов колото-режущим предметом.
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