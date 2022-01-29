Силовики задержали мужчину, который расправился с охранником, поджег магазин и украл деньги, а потом сбежал в Одессу, где его и поймали.

Как сообщили в Департаменте уголовного розыска , жесткоео убийство случилось в Херсонской области.

В полицию поступило сообщение, что в горящем магазине найдено тело мужчины. Выяснили, что поджог был умышленный, а из магазина исчезла женская сумка с 20 тысячами гривен.

Оказалось, сотрудница магазина в интернете познакомилась с мужчиной, они начали жить вместе. Однажды вечером он вернулся с крупной суммой денег, собрал свои вещи и сказал, что ему срочно нужно уехать.

Утром женщина на работе обнаружила бездыханное тело охранника с многочисленными ранениями.

Преступник проник в магазин через окно, а когда увидел там охранника, то нанес ему пять ударов колото-режущим предметом.

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