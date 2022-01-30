Автобус с пассажирами опрокинулся во Львовской области.

ДТП с рейсовым автобусом "Харьков-Слупск" (Польша) произошло в 2:03 ночи 30 января около с.Хватов в Золочевском районе, сообщили в ГСЧС.

В результате происшествия 14 человек с травмами разной степени тяжести забрали в больницу.

От ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 ед. техники.

Местное издание zaxid.net сообщает, что водитель не справился с управлением.

«Водитель рейсового автобуса VAN Hool 924-SD3 сообщением "Харьков-Слупск" (Польша), уезжая в сторону Львова, не справился с управлением. Автобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся, в тот момент в автобусе было 40 человек», – пишет издание.

Отмечается, что среди травмированных 11 мужчин от 24 до 56 лет из разных областей: Львовской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской. Травмы получили и три женщины: 23-летняя львовянка, 50-летняя жительница Полтавы и 47-летняя жительница Харьковской области.

Согласно сообщению, водителем автобуса является 34-летний житель Ровенской области.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал видео с места аварии.

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