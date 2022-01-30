В Украине, к сожалению, не уменьшается количество ДТП - в Черкасской области водитель и три пассажира погибли, еще один пассажир был тяжело травмирован.

30 января произошло смертельное ДТП. Вблизи села Тубольцы Черкасской области разбился легковой автомобиль, в котором находилось пятеро друзей. Удалось выжить лишь одному человеку.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия на украинской трассе произошла около 05:30, недалеко от поворота к селу Тубильцы. Уточняется, что водитель легковушки не смог справиться с управлением. Автомобиль занесло на трассе и он вылетел а кювет. Но на этом авария не закончилась. Автомобиль полетел в дерево. Сила удара была настолько большой, что легковушку буквально смяло.

Тем временем в Facebook-группе Областного центра экстренной медицинской помощи Черкасщины написали, что в ДТП погибли 24 водитель и его трое пассажиров. Ими оказались девушка и два парня 20-25 лет.

Одному из пассажиров удалось выжить, но он в крайне тяжелом состоянии и сейчас находится в коме. Врачи скорой помощи госпитализировали его в Черкасскую областную больницу. Если он выживет - это будет настоящее чудо.

Напомним, что автобус с туристами разбился на украинской трассе, первые кадры.

Как сообщала Politeka, беда случилась с пешеходом под Одессой, момент попал на видео.

Также Politeka писала, что под Киевом произошла трагическая авария, погиб военный.