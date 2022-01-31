Украинцы обсуждают тяжелое ДТП, произошедшее в воскресенье, 30 января, на автодороге в Киевской области - появились детали трагедии.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, около шести часов утра возле поселка Гребинки столкнулись ВАЗ 2121 и Mazda.

29-летняя беременная девушка сидела рядом со своим 28-летним мужем-водителем - на переднем пассажирском месте. К сожалению, она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Спасателям пришлось "вырезать" тело погибшей из покореженного авто.

За рулем Mazda была 31-летняя женщина, работник банка. После аварии она находилась в шоковом состоянии.

"Все участники происшествия - жители столицы. По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в организме обоих водителей не обнаружено", - говорится в сообщении полиции. По факту продолжается следствие.

Украинцы тем временем комментируют ситуацию, выдвигая свои версии:

"Ужас. Потеряно минимум две жизни. Наверняка, занос на плохой дороге. Но с тобой в машине беременная, едь, блин, 40 км в час, не больше. И известно ведь, что самое безопасное место в машине - за водителем"

"Интересно узнать потом, что скажут в полиции, что произошло. Не очень понимаю, кто в кого, ведь у обоих автомобилей удар в переднюю правую сторону, и если бы кого-то занесло, повреждения были бы по логике левой стороны🤔"

"Так там видно что Нива боком в лоб зашла. Просто, когда жену в положении везешь, надо вообще 30 ехать по такой дороге"

"Ну вот нафиг гнать когда дорога ледяная, да ещё и на совковском гробе? Жаль малыша..."

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