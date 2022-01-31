На место сразу была вызвана полиция, следственно-оперативная группа прибыла на вызов, чтобы установить все детали произошедшего.

Вопиющее происшествие случилось на Крутом берегу Полтавы. Возле кладбища найдены изуродованные тела домашних животных. Об этом пишет издание "Содержание".

Так, возле кладбища местные жители нашли несколько изуродованных трупов собак. Жестокое обращение с животными горожане уже фиксировали и ранее — догхантеры травили и похищали домашних питомцев.

По словам местных, они сначала думали, что собаки убегают из-за салютов, которые частенько запускают в кафе и ресторанах.

"У нашей соседки недавно отравили собаку. У нее был большой пес, а кто-то через изгородь бросил яд. Местные видели мужчину, который травит собак, намеренно разбрасывает мясо. После него животные умирают. Мы уже боимся", — рассказала горожанка Татьяна Горжий.

30 января люди шли у местного кладбища и увидели, что кто-то выгружает трупы собак. Там лежали лапы, остались шкуры выделаны без мяса. На место сразу была вызвана полиция.

Следственно-оперативная группа прибыла на вызов, чтобы установить все детали произошедшего.

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