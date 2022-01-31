Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, инцидент произошел 29 января во время вечеринки в одной из квартир многоэтажки.
Девочка, в состоянии алкогольного опьянения, перелезала через балкон на 22 этаже, ее страховала подруга.
В какой-то момент подруга не удержала школьницу и та полетела вниз, но чудом выжила.
Медики скорой диагностировали сотрясение мозга, а также травму живота и ушибы.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Оборвалась жизнь создательницы "Чебурашки" и других героев советских мультиков: "Горькая весть"
Сморигин из "Дизель шоу" покинул Украину с семьей, фото: "Жируют!"
Нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на «Южмаше»: что известно о молодом бойце
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
В настоящее время с девочкой работают психологи.
Известно, что школьница ранее она неоднократно пыталась покончить с собой.
По предварительным данным, девочка хотела совершить очередную попытку суицида.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина хотела выпрыгнуть с ребенком на руках с балкона на 12-м этаже - полицейские около часа общались с ней через дверь.
Киевлянка закрылась в квартире с сыном и угрожала покончить с собой, выпрыгнув с мальчиком из балкона высотки.
Мать женщины обратилась в полицию. Сотрудники полиции час общались через закрытую дверь с женщиной, пока спасатели зашли в квартиру этажом выше и подобрались к женщине.
Они затащили ее с ребенком в квартиру.
К счастью, жизни малыша ничего не угрожает.
32-летнюю женщину, родом из Кропивницкого, задержала полиция.
Напомним, что в Киеве из окна 15-этажки выпал ребенок, детали трагедии: Шансов выжить не было.
Как сообщала Politeka, беда произошла в Киеве, кадры с места: Ранил дочь ножом и выпрыгнул в окно.
Также Politeka писала, что киевлян предупреждают о домушниках под видом сантехников: "появились объявление о...".