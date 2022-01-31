14-летнеяя школьница захотела перелезть через балкон и упала с 22-го этажа - случилось чудо.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, инцидент произошел 29 января во время вечеринки в одной из квартир многоэтажки.

Девочка, в состоянии алкогольного опьянения, перелезала через балкон на 22 этаже, ее страховала подруга.

В какой-то момент подруга не удержала школьницу и та полетела вниз, но чудом выжила.

Медики скорой диагностировали сотрясение мозга, а также травму живота и ушибы.

В настоящее время с девочкой работают психологи.

Известно, что школьница ранее она неоднократно пыталась покончить с собой.

По предварительным данным, девочка хотела совершить очередную попытку суицида.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина хотела выпрыгнуть с ребенком на руках с балкона на 12-м этаже - полицейские около часа общались с ней через дверь.

Киевлянка закрылась в квартире с сыном и угрожала покончить с собой, выпрыгнув с мальчиком из балкона высотки.

Мать женщины обратилась в полицию. Сотрудники полиции час общались через закрытую дверь с женщиной, пока спасатели зашли в квартиру этажом выше и подобрались к женщине.

Они затащили ее с ребенком в квартиру.



К счастью, жизни малыша ничего не угрожает.

32-летнюю женщину, родом из Кропивницкого, задержала полиция.

Напомним, что в Киеве из окна 15-этажки выпал ребенок, детали трагедии: Шансов выжить не было.

Как сообщала Politeka, беда произошла в Киеве, кадры с места: Ранил дочь ножом и выпрыгнул в окно.

Также Politeka писала, что киевлян предупреждают о домушниках под видом сантехников: "появились объявление о...".