На странице издания BIG JET TV в Twitter опубликовали кадры из лондондонского аэропорта "Хитроу", где из-за сильного ветра не смог приземлиться пассажирский самолет. На кадрах видно, как огромный лайнер на скорости 160 миль в час заходит на посадку, однако из-за урагана его начало разворачивать. Об инциденте также сообщило Daily Express.
Самолет попытался сесть, но хвост лайнера чуть не задел землю, поэтому пилот принял решение о повторной посадке.
"Пилот заслуживает медаль!",- написали в Twitter.
Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне: "Дай Бог здоровья"
Решетник посмеялся над несуразным видом Леси Никитюк: "Холостячка-3"
Жену известного футболиста застрелили на глазах у мужа: без мамы осталось трое детей
Мартыновская из "Мастер Шеф" поделилась с украинцами радостью, Ярославский не сдержался: "Мои хорошие..."
"Вот вам и любовь": трагические обстоятельства ухода из жизни знаменитого Куравлева всколыхнули Сеть
Как известно, инцидент случился, когда на Великобританию налетел шторм "Корри", а скорость ветра достигала полутора сотен километров в час. Сообщается, что пилоту все же удалось приземлиться со второй попытки, пострадавших нет.
Напомним, что из-за шторма "Корри" у берегов Нидерландов грузовое судно влетело в танкер, котоый перевозил горючее. 18 членов экипажа пришлось спасать, ведь корабль стал неуправляемым.
Ранее Politeka сообщала, что "Дети больше не обнимут папу": жизнь 28-летнего украинца оборвалась в Польше при странных обстоятельствах.
Напомним, что в Лондоне ушел из жизни заробитчанин из Украины: "Уехал с надеждой помочь семье".
Также Politeka писала, что самолет с людьми упал сразу после взлета, среди жертв известный продюсер: появились первые кадры.