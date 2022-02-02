Пассажирский самолет компании British Airways не смог приземлиться в аэропорту Хитроу, который расположенный в столице Великой Британии - Лондоне, через сильные порывы ветра.

На странице издания BIG JET TV в Twitter опубликовали кадры из лондондонского аэропорта "Хитроу", где из-за сильного ветра не смог приземлиться пассажирский самолет. На кадрах видно, как огромный лайнер на скорости 160 миль в час заходит на посадку, однако из-за урагана его начало разворачивать. Об инциденте также сообщило Daily Express.

"This pilot deserves a medal" says one onlooker as a British Airways plane hit the runaway at Heathrow Airport at 160 mph 👀🤯✈️ pic.twitter.com/udBxwQTEuY — Daily Express (@Daily_Express) February 2, 2022

Самолет попытался сесть, но хвост лайнера чуть не задел землю, поэтому пилот принял решение о повторной посадке.

"Пилот заслуживает медаль!",- написали в Twitter.

A321 TOGA and Tail Strike!

A full-on Touch and go, with a tail strike! Watch for the paint dust after contact and watch the empennage shaking as it drags. The pilot deserves a medal! BA training could use this in a scenario - happy to send the footage chaps 😉#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ibXjmVJGiT — BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) January 31, 2022

Как известно, инцидент случился, когда на Великобританию налетел шторм "Корри", а скорость ветра достигала полутора сотен километров в час. Сообщается, что пилоту все же удалось приземлиться со второй попытки, пострадавших нет.

Напомним, что из-за шторма "Корри" у берегов Нидерландов грузовое судно влетело в танкер, котоый перевозил горючее. 18 членов экипажа пришлось спасать, ведь корабль стал неуправляемым.

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