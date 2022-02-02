В Рукшине Черновицкой области продолжают разыскивать 22-летнего парня. Он пропал две недели назад, но пока правохранителям не удалось найти никаких следов пропавшего. Также молодого человека разыскивают и местные жители.
Об этом пишет "Суспільне".
22-летний Игорь Паращак взял с собой теплые вещи, термос и ушел в лес. В доме, где он жил с невестой, парень оставил только записку.
19 января парня в последний раз видели у "дома лесника". Полицейские осмотрели леса и заброшенные дома вблизи места, где его видели в последний раз. Там не нашли личных вещей или одежды, которые бы означали, что пропавший находился на той территории.
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Также парня разыскивают и местные жители. Они в лесах обследуют места, где можно переночевать или пробыть определенное время.
Сейчас отрабатывают версию, что парень мог поехать в другую область и находиться там. Поиски будут продолжаться, пока молодого человека не найдут.
Полиция и спасатели отмечают, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока молодого человека не найдут.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, полиция Херсона разыскивает несовершеннолетнего Максима Липецкого - полиция объявила его в розыск и просит помощи в поисках простых украинцев.
Также Politeka писала, опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.