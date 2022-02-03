ДТП случилось недалеко от Львова - полиция устанавливает обстоятельства ДТП и решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Неподалеку от Львова, в Рясное-Русском, произошло смертельное ДТП. Там легковушка столкнулась с маршруткой, которая развозила пассажиров.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

ДТП случилось недалеко от Львова, в Рясное-Русском, примерно в 08:10. На дороге столкнулись легковой автомобиль Skoda и маршрутка Эталон.



Автомобиль Skoda, под управлением 39-летнего жителя Львова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом — маршрутным такси сообщением "Львов-Зелев", которым управлял 47-летний житель Львовского района.

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, и его тело зажало в автомобиле. Для того чтобы достать его изнутри, пришлось вызвать спасателей. На момент столкновения в маршрутке находилось 11 пассажиров, шесть из них получили травмы.

В больницу доставлены водитель и пять пассажиров автобуса. У четырех человек – легкие ранения, а вот у двух пассажирок 35 и 38 лет – травмы средней тяжести. Одна из них получила сотрясение мозга и гематому глаза, а другая – перелом носа.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП и решается вопрос правовой квалификации происшествия.

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