Как сообщили в пресс-центре ГСЧС, в аварии пострадали 10 человек.
Авария произошла 3 февраля около 19:40 с рейсовым микроавтобусом "Киев-Ромны".
Пострадавших госпитализировали в больницу с различными степенями тяжести. Для деблокации пострадавших привлекалось 5 человек и 1 единица техники.
Известно, что пострадавшими в аварии стали водители обоих транспортных средств и пассажиры микроавтобуса.
Ани Лорак в купальнике не смогла забыть о работе даже на фоне пальм: "Уже не знает, чем привлечь внимание"
Оборвалась жизнь знаменитого актера: "Выиграл битву с раком, но потерпел поражение от..."
Ушла из жизни красивейшая актриса ХХ века: "В нее невозможно было не влюбиться"
Снег и дожди накроют Украину, ударит мороз до -10: синоптики предупредили об опасности
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
К слову, в Киеве маршрутка на полном ходу влетела в троллейбус - в сети появились подробности ДТП.
Так, в Днепровском районе Киева маршрутка протаранила троллейбус.
Авария произошла на перекрестке ул. Гната Хоткевича и проспекта Юрия Гагарина.
На место вызвали полицию для установления обстоятельств аварии.
По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал.
Подробности выясняются.
Оба транспортных средства значительно повреждены.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.