В Полтавской области маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась.

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС, в аварии пострадали 10 человек.

Авария произошла 3 февраля около 19:40 с рейсовым микроавтобусом "Киев-Ромны".

Пострадавших госпитализировали в больницу с различными степенями тяжести. Для деблокации пострадавших привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Известно, что пострадавшими в аварии стали водители обоих транспортных средств и пассажиры микроавтобуса.

К слову, в Киеве маршрутка на полном ходу влетела в троллейбус - в сети появились подробности ДТП.

Так, в Днепровском районе Киева маршрутка протаранила троллейбус.

Авария произошла на перекрестке ул. Гната Хоткевича и проспекта Юрия Гагарина.

На место вызвали полицию для установления обстоятельств аварии.

По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал.

Подробности выясняются.

Оба транспортных средства значительно повреждены.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.