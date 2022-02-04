Так, 3 февраля, двое школьников угнали Volkswagen Touareg.
В полицию обратилась владелица Volkswagen, 35-летняя женщина, сообщает полиция области.
Машина была припаркована возле высотки в микрорайоне "Молодежный".
Полицейские начали поиск авто и вскоре обнаружили Volkswagen Touareg в одном из гаражных кооперативов этого же микрорайона.
Выяснилось, что машину украли двое мальчиков 12-ти и 13-ти лет.
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Обстоятельства и причины инцидента будет устанавливать следствие.
К слову, в Полтавской области маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась.
Как сообщили в пресс-центре ГСЧС, в аварии пострадали 10 человек.
Авария произошла 3 февраля около 19:40 с рейсовым микроавтобусом "Киев-Ромны".
Пострадавших госпитализировали в больницу с различными степенями тяжести. Для деблокации пострадавших привлекалось 5 человек и 1 единица техники.
Известно, что пострадавшими в аварии стали водители обоих транспортных средств и пассажиры микроавтобуса.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.