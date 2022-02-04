В Полтавской области школьники угнали Volkswagen Touareg - в полиции сообщили подробности.

Так, 3 февраля, двое школьников угнали Volkswagen Touareg.

В полицию обратилась владелица Volkswagen, 35-летняя женщина, сообщает полиция области.

Машина была припаркована возле высотки в микрорайоне "Молодежный".

Полицейские начали поиск авто и вскоре обнаружили Volkswagen Touareg в одном из гаражных кооперативов этого же микрорайона.

Выяснилось, что машину украли двое мальчиков 12-ти и 13-ти лет.

Один из них парней забрал ключи от машины матери друга, когда стемнело они угнали автомобиль.

Обстоятельства и причины инцидента будет устанавливать следствие.

К слову, в Полтавской области маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась.

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС, в аварии пострадали 10 человек.

Авария произошла 3 февраля около 19:40 с рейсовым микроавтобусом "Киев-Ромны".

Пострадавших госпитализировали в больницу с различными степенями тяжести. Для деблокации пострадавших привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Известно, что пострадавшими в аварии стали водители обоих транспортных средств и пассажиры микроавтобуса.

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