Водитель такси сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Это произошло в Никополе Днепропетровской области. От удара мама с ребенком подлетели и перевернулись в воздухе.
Об этом сообщила общественная организация "Прихист" и опубликовала видео с моментом наезда (чтобы посмотреть видео доскрольте новость вниз).
Потерпевшие переходили дорогу, спеша на автобус. На ролике видно, что женщина, согласно правилам, посмотрела направо перед началом движения, но в момент попадания под колеса автомобиля и она, и ребенок смотрели в другую сторону. Автомобилист же не притормозил, чтобы пропустить пешеходов.
На место аварии оперативно прибыли медики. Они выяснили, что ребенок в результате аварии не получил серьезных травм, поэтому его отпустили домой. У женщины же диагностировали перелом ключицы, с которым ее госпитализировали.
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Авария случилась около 8 часов утра, на улице было достаточно светло, а потому что помешало водителю увидеть людей на "зебре", предстоит выяснить полиции.
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