Скончался юный житель села Серне - у полицейских есть несколько версий случившегося, передает "Mukachevo.net".
Сообщалось, что погибшему 15 лет, однако позже стало известно, что парню 17 лет.
В сети сообщается, что вероятно юноша влез к электрической сооружения, чтобы сделать видео для Тик-Ток.
Сотрудники полиции выясняют детали трагеди.
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Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина получил удар электрическим током, когда пытался срезать провода, он не выжил.
В местных телеграм-каналах показали фотографию, как тело охотника за проводами повисло на столбе после неудачной кражи.
Происшествие со смертельным исходом произошло 21 января в селе Троицкое Подольского района.
По предварительным данным, 29-летний мужчина залез на электроопору высоковольтной линии, чтобы срезать провода и попал под высокое напряжением. Он получил мощный удар током и погиб на месте.
Напомним, что трагедия произошла со школьником под Одессой
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