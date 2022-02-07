17-летний парень умер от поражения электрическим током - трагедия произошла вчера, 6 февраля, на Береговщине.

Скончался юный житель села Серне - у полицейских есть несколько версий случившегося, передает "Mukachevo.net".

Сообщалось, что погибшему 15 лет, однако позже стало известно, что парню 17 лет.

В сети сообщается, что вероятно юноша влез к электрической сооружения, чтобы сделать видео для Тик-Ток.

Сотрудники полиции выясняют детали трагеди.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина получил удар электрическим током, когда пытался срезать провода, он не выжил.

В местных телеграм-каналах показали фотографию, как тело охотника за проводами повисло на столбе после неудачной кражи.

Происшествие со смертельным исходом произошло 21 января в селе Троицкое Подольского района.

По предварительным данным, 29-летний мужчина залез на электроопору высоковольтной линии, чтобы срезать провода и попал под высокое напряжением. Он получил мощный удар током и погиб на месте.

Напомним, что трагедия произошла со школьником под Одессой

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