Известно, что 61-летняя жительница Бердянска свела счеты с жизнью.
О происшествии сообщает пресс-служба центра экстренной медицинской помощи Запорожской области, передает "Бердянск 24".
Медики скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть женщины.
Причины страшного поступка не указываются.
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Украинцы пишут в сети слова соболезнования родным и близким погибшей.
К слову, 17-летний парень умер от поражения электрическим током - трагедия произошла вчера, 6 февраля, на Береговщине.
Скончался юный житель села Серне - у полицейских есть несколько версий случившегося.
Сообщалось, что погибшему 15 лет, однако позже стало известно, что парню 17 лет.
В сети сообщается, что вероятно юноша влез к электрической сооружения, чтобы сделать видео для Тик-Ток.
Сотрудники полиции выясняют детали трагеди.
Напомним, что трагедия произошла со школьником под Одессой
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