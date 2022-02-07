Трагедия случилась с пенсионеркой 6 февраля в Бердянске на улице Радищева.

Известно, что 61-летняя жительница Бердянска свела счеты с жизнью.

О происшествии сообщает пресс-служба центра экстренной медицинской помощи Запорожской области, передает "Бердянск 24".

Медики скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть женщины.

Причины страшного поступка не указываются.

Украинцы пишут в сети слова соболезнования родным и близким погибшей.

К слову, 17-летний парень умер от поражения электрическим током - трагедия произошла вчера, 6 февраля, на Береговщине.

Скончался юный житель села Серне - у полицейских есть несколько версий случившегося.

Сообщалось, что погибшему 15 лет, однако позже стало известно, что парню 17 лет.

В сети сообщается, что вероятно юноша влез к электрической сооружения, чтобы сделать видео для Тик-Ток.

Сотрудники полиции выясняют детали трагеди.

Напомним, что трагедия произошла со школьником под Одессой

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