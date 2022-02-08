Нескольким фигурантам дела, участвовавшим в попытке хищения "голубого топлива", вынесено подозрение

О том, что два представителя одного коммерческого предприятия, попытались присвоить "немного" природного газа на сумму в 250 миллионов гривен, а также чем это закончилось, сообщают на официальной странице Службы безопасности Украины .

Как стало известно, правонарушение было зафиксировано еще в феврале 2020-го года, когда сотрудники спецслужбы успели предотвратить желание незаконно "изъять" ценный энергоресурс из государственных хранилищ, в объеме более 40 миллионов кубометров, и только благодаря экстренному вмешательству, удалось не допустить потерь на такую немалую сумму.

По информации, предоставленной СБУ, в противоправной деятельности участвовали два предпринимателя, которых и обвинили в присвоении промышленных объемов "голубого топлива": для реализации своей задумки, аферисты фальсифицировали документацию, проставив в ней ненастоящую подпись экс-главы Министерства финансов Украины, после чего и передали ее в "Укртрансгаз". Если бы подделку восприняли как оригинальный документ, организаторы преступной схемы получили бы право на распоряжение "голубым топливом" из государственных хранилищ.

На данный момент подозреваемым должны избрать меру пересечения, а по итогам завершения уголовного производства и досудебного расследования, вероятно, к ответственности привлекут и прочих участников подобной противоправной деятельности.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что уголь в 2014-2015 годах поставляли по странным схемам.

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