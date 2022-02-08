В СБУ разоблачили "военного комиссара" одной из самопровозглашенной сепаратистской "республики"

То, что правоохранители нашей страны, наконец выявили одного из "начальников" пресловутого "военного комиссариата ЛНР", вербовавшего украинцев, и при этом учреждение было расположено на временно оккупированной украинской территории, информируют в Службе безопасности Украины .

В частности, фигурант дела, проживающий в захваченном Луганске, еще с 2015-го года возглавлял подразделение - "военком ЛНР", выполняя незаконно изданные пророссийскими оккупантами законодательные акты "ЛНР", в том числе обеспечивая "укомплектовку" террористических формирований, воевавших против Вооруженных Сил Украины.

Отметим, что косвенно этот "военком" еще и виноват в обстреле мирных населенных пунктов в Луганской области, отвечал, помимо "военного учета", за проведение военных собраний, заносил граждан в так называемый "резерв народной милиции ЛНР", и гарантировал принудительное несение "военной службы" в рядах пророссийских боевиков.

Помимо все вышеописанного, мужчина ответственен за уголовное преследование жителей в оккупированной части Луганской области, если украинцы уклонялись от "срочной службы" у оккупантов.

Но есть и существенный минус: сейчас военный преступник укрывается от правосудия в ОРДЛО. Тем не менее фигуранта уголовного производства уведомили о подозрении согласно части 2 статьи 110(относительно "Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), части 2 статья 260(касательно "Участия в незаконных вооруженных формированиях"), и части 1 статьи 438 (о "Нарушение законов и обычаев войны") УК Украины в заочном формате, после чего объявят в общегосударственный розыск.

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