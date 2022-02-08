Двое детей молодой пары тоже были в автомобиле во время аварии. Одному ребенку лишь один месяц, а второму 4 года - сейчас они находятся вместе с мамой в больнице.

Трагедия произошла недалеко от города Новая Одесса утром 6 февраля. Hyndai Gets вылетел с дороги и врезался в дерево. Глава семьи погиб, а молодая мама с малышами сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Детали сообщило издание Obozrevatel.

В день аварии семья возвращалась от родных домой в Новую Одессу. За рулем автомобиля была 23-летняя Алла Кравец. Ее мужа Александра Онуфриева пытались спасти, но он умер, когда спасатели достали его из разбитого авто.

Двое детей молодой пары тоже были в автомобиле во время аварии. Одному ребенку лишь один месяц, а второму 4 года - сейчас они находятся вместе с мамой в больнице. Все они в тяжелом состоянии, им проводят операции.

Александр занимался ремонтом автомобилей: варил, красил, рихтовал машины. Некоторые продавал. Говорят, что он был добрым человеком, который никогда не отказывал в помощи.

Алла и ее двое детей в очень тяжелом состоянии, им делают операцию за операцией. Сейчас знакомые семьи собирают деньги на лечение мамы с детьми. Помочь детям можно, перечислив деньги на карту сестры Аллы Ирины Кравец: 4790729941958498.

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