В Киеве ударили женщину из-за отказа надеть маску в супермаркете - подробности инцидента.

Как сообщили в пресс-центре Государственного бюро расследований Украины, в марте 2021 года в одном из супермаркетов между охранником и женщиной произошла ссора.

Покупательница енщина отказалась надеть маску - тогда полицейский ударил женщину по голове, и она упала.

Полицейского уволили, его обвиняют в превышении полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365) Уголовного кодекса Украины.

Теперь горе-полицейскому грозит до 8 лет тюрьмы.

К слову, в Харькове женщина ударила продавца - инцидент произошел в супермаркете на улице Студенческой.

Как сообщают в Telegram-канале "ХХарьков", возле кассы покупатель внезапно дала кассиру пощечину.

Рядом стояли люди и охранник, который, вероятно, сразу не понял, что произошло.

Затем он обратился к женщине, которая ударила кассира.

Неизвестно, что стало причиной такого поведения.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

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