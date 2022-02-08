Как сообщили в пресс-центре Государственного бюро расследований Украины, в марте 2021 года в одном из супермаркетов между охранником и женщиной произошла ссора.
Покупательница енщина отказалась надеть маску - тогда полицейский ударил женщину по голове, и она упала.
Полицейского уволили, его обвиняют в превышении полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365) Уголовного кодекса Украины.
Теперь горе-полицейскому грозит до 8 лет тюрьмы.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Юная Жанна после расстрела в Днепре пришла в себя, видео: «Я даже не знала…»
"Немытый, голодный": друзья раскрыли печальные подробности последних дней жизни Куравлева
Ушла из жизни известная певица с очень редким голосом, фанаты скорбят: "Как же так..."
Самолет с туристами рухнул на землю и загорелся, никто не выжил: кадры трагедии
К слову, в Харькове женщина ударила продавца - инцидент произошел в супермаркете на улице Студенческой.
Как сообщают в Telegram-канале "ХХарьков", возле кассы покупатель внезапно дала кассиру пощечину.
Рядом стояли люди и охранник, который, вероятно, сразу не понял, что произошло.
Затем он обратился к женщине, которая ударила кассира.
Неизвестно, что стало причиной такого поведения.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.
Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.
Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.