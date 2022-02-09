В Киеве на детской площадке ночью обнаружили тело мужчины, лежавшее на промерзлой земле без обуви и теплой одежды.

О трагическом инциденте в столице сообщил Телеграм-канал Вартові.Еспресо. Как стало известно, в ночь на 9 февраля на детской площадке, расположенной на улице Крушельницкой в Дарницком районе Киева, был найден труп

Тело мужчины заметили на земле возле качелей случайные прохожие около двух часов ночи. Мужчина не подавал признаков жизни, поэтому люди вызвали полицию.

Точная причина смерти неизвестного и другие подробности происшествия пока не раскрываются. Известно, что на мужчине не было верхней одежды и обуви, а рядом были разбросаны вещи.

К месту происшествия прибыли криминалисты, которым теперь предстоит выяснить, что именно случилось.

Отметим, что ранее в Одессе при загадочных обстоятельствах оборвалась жизнь высокопоставленного чиновника. Так, тело замначальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области Дмитрия Кукола нашли в машине, оставленной на дороге в поле.

На венах чиновника виднелись порезы, а рядом на сидении лежали ножницы. При этом многим обстоятельства смерти Кукола показались подозрительными.

Напомним, жизнь пенсионера трагически оборвалась в собственной квартире.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с мужчиной в камуфляже, тело нашли в порту.

Также Politeka писала, что тело высокопоставленного чиновника найдено в авто.