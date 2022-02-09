За жизнь девочки продолжают бороться врачи. Для ее лечения нужны большие деньги, которых у родителей девочки нет.

В Сарненском районе Ривненской области 15-летняя девушка по имени Алина попала в реанимацию после удаления зуба. Врачи борются за ее жизнь две недели.

Об этом пишет ровенское издание itvmg.com.

Мама девочки пожаловалась, что стоматолог халатно сделал свое дело и практически сразу после того, как он поставил лекарство, зуб напух. Ее состояние резко ухудшилось и уже через сутки девушку госпитализировали в реанимацию.

У несовершеннолетней развилось заражение крови, ее подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам врача-анестезиолога Юрия Мирончука, пациентке сделали операцию, которая длилась семь часов.

Причину возникновения заражения врачи назвать не могут и прогнозов не дают.

"Это сепсис, септикопиемия, то есть — это заражение крови. Пока трудно сказать, что стало причиной недуга. Очень много очагов гнойных: и в сердце, перекардии, и в плевре, и в сосудах в области шеи, и в подчелюстном участке", – рассказал он.

За жизнь девочки продолжают бороться врачи. Для ее лечения нужны большие деньги, которых у родителей девочки нет. Они уже обратились в благотворительную организацию и таким образом удалось собрать 56 тыс. грн, но деньги нужны еще.

Напомним, что трагедия случилась с маленькой украинкой: была очень доброй и неразлучной с сестрой.

Как сообщала Politeka, на Киевщине мужчина распрощался с жизнью из-за банки с огурцами.

Также Politeka писала, что на Харьковщине остановилось сердце выдающегося украинца.