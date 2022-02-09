Полиция уточнила, что около 9:00 часов утра, 7 февраля, Трубачев Александр Юрьевич ушел из дома и не вернулся домой.

Пятнадцатилетний Александр Трубачев пропал в Запорожье утром 7 февраля. Местная полиция объявила его в розыск и приступила к поискам мальчика.

О пропаже подростка сообщила прессслужба Нацполиции.

Уточняется, что около 9:00 часов утра, 7 февраля, Трубачев Александр Юрьевич ушел из дома и не вернулся домой. В день исчезновения был одет в красную куртку с белыми полосками на рукавах, черные джинсы, красные кроссовки, кофту зеленого и желтого цвета. Подросток проживает в Заводском районе на ул. Алмазной. Учится в школе "Ориентир".

С виду ему 15-16 лет, рост примерно 170 см, худощавый, короткие волосы каштанового цвета, карие глаза.

Если вы видели Александра или знаете где он может находиться, сообщайте информацию по телефонам: (050) 266-31-67 или 102.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, полиция Херсона разыскивает несовершеннолетнего Максима Липецкого - полиция объявила его в розыск и просит помощи в поисках простых украинцев.

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