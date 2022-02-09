Инцидент произошел вечером 8 февраля в немецком Нюрнберге.
По информации полиции, 50-летний гражданин Турции, находясь в алкогольном опьянении, проехал на красный свет и врезался в легковой автомобиль на перекрестке.
Пьяный водитель не остановился и проехал еще 500 метров до следующего перекрестка, успев протаранить около 30 припаркованных машин, сообщает APnews.
Водитель не остановился и еще раз влетел несколько автомобилей - при столкновении загорелся полуприцеп и припаркованные машины - они сгорели дотла.
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Водитель грузовика получил незначительные травмы.
В его крови обнаружили 2 промилле алкоголя. Водителя арестовали на месте ДТП и предъявили обвинение.
Как уже сообщала Politeka, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием военного грузовика - появились детали аварии.
ДТП на проспекте Николая Бажана произошло утром.
Очевидцы сообщили, что автомобиль военных проехал на красный свет светофора. В результате нарушения ПДД грузовик военных столкнулся с легковушкой. По предварительной информации, есть пострадавшие.
На месте работали медики, правоохранители и спасатели. О состоянии пострадавших пока нет официальной информации.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
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Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.