Карпатские горы не отличаются безопасностью, и зимний отдых может закончиться на больничной койке.

В Карпатских горах несовершеннолетний, катаясь на лыжах, серьезно повредил позвоночник

О том, что во львовских Карпатах, значительные травмы получил мальчик 12-летнего возраста, который просто решил спуститься с горы на лыжах, судя по всему, без какого-либо присмотра взрослых, на своей официальной странице в социальной сети Facebook, но и это еще не все, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по Львовской области.

В частности, печальное событие произошло на одной из горнолыжных трасс в районе горы Высокий Верх. Специалисты-спасатели успели своевременно оказать первую медицинскую помощь травмированному ребенку, родившемуся в 2010-м году, и прописанному в городе Киев.

Также, аналогичный инцидент зафиксирован на лыжной трассе, опоясывающей гору Тростян, но здесь обошлось без серьезных травм: мужчина из города Одесса, 1983-го года рождения, всего лишь повредил правую ногу.

Как отмечают в ГСЧС, спасатели предоставили указанным пострадавшим полноценную домедицинскую помощь, после чего максимально комфортно переместили к подножию гор, и передали бригадам "скорой" для оказания дальнейшей квалифицированной помощи.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ГСЧС предотвратило попытку суицида, который решила совершить жительница Черногорска.

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