В Карпатских горах несовершеннолетний, катаясь на лыжах, серьезно повредил позвоночник
О том, что во львовских Карпатах, значительные травмы получил мальчик 12-летнего возраста, который просто решил спуститься с горы на лыжах, судя по всему, без какого-либо присмотра взрослых, на своей официальной странице в социальной сети Facebook, но и это еще не все, информирует
В частности, печальное событие произошло на одной из горнолыжных трасс в районе горы Высокий Верх. Специалисты-спасатели успели своевременно оказать первую медицинскую помощь травмированному ребенку, родившемуся в 2010-м году, и прописанному в городе Киев.
Также, аналогичный инцидент зафиксирован на лыжной трассе, опоясывающей гору Тростян, но здесь обошлось без серьезных травм: мужчина из города Одесса, 1983-го года рождения, всего лишь повредил правую ногу.
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Как отмечают в ГСЧС, спасатели предоставили указанным пострадавшим полноценную домедицинскую помощь, после чего максимально комфортно переместили к подножию гор, и передали бригадам "скорой" для оказания дальнейшей квалифицированной помощи.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ГСЧС предотвратило попытку суицида, который решила совершить жительница Черногорска.
Также ранее мы информировали о том, что в Харькове глобальным пожаром охвачено пока только одно офисное здание.
А до этого наш портал сообщали о том, что Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт в Киеве.