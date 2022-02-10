Знаменитая украинская спортсменка и чемпионка мира по легкоатлетическому многоборью Анна Касьянова (Мельниченко) попала в аварию. О ДТП спортсменка сообщила в Instagram, опубликовав видео момента аварии и фото собственного поврежденного автомобиля.
Как оказалось виновник ДТП решил повернуть с правого ряда налево через три полосы, после чего произошло столкновение с авто Касьяновой. Легкоатлетка призналась, что "ей повезло".
Ей удалось остаться невредимой благодаря подушкам, ремням и всей системе безопасности, а машину можно "подлечить". В то же время Касьянова отметила, что ей удалось остаться целой и невредимой, за что она выразила благодарность своей машине.
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"Мне сегодня повезло! Я продолжаю свою жизнь, с моими любимыми людьми... Мы все живы! У меня даже ни царапины! И это что-то нереальное! Так что да, МНЕ ВСЕ-ТАКИ ПОВЕЗЛО!", - отметила спортсменка.
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