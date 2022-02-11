Несколько утонувших буквально за один день, фото с места.

Только за одни сутки, на Кировоградщине утонуло два человека

О том, что в четверг, 10-го февраля, специалистами-спасателями, из водоемов дважды извлекались тела утопленников, на свой официальной странице информирует ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Кировоградской области .

В частности, первый инцидент произошел в селе Новый Стародуб, Петровской сельской территориальной общины. Из реки Ингулец, утонувшего достали спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части, прибывшие из поселка городского типа Петрово: тело принадлежит местному жителю, родившемуся в 1952-м году.

Повторный, практически аналогичный инцидент, зафиксирован в селе Войновка, Приютовской сельской территориальной общины: здесь также, из этой же реки Ингулец, специалистами 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда, приехавшего из города Александрия, с определенными усилиями было извлечено тело погибшего украинца, и, как позднее выяснилось, этот утонувший родился в 1958-м году, и до трагических событий проживал в селе Приютовка.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Индустриальном районе города Харькова, в эту ночь дотла сгорел киоск местного предпринимателя.

Также ранее мы информировали о том, что в ночь на 11-е февраля, в Павлограде горело общежитие - пожарные чудом спасли троих несовершеннолетних.

А до этого наш портал сообщали о том, что буквально за одну ночь, в Киевской области сгорело два склада: один с мебелью, а другой - с шинами.