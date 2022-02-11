Похитили более 10 миллионов гривен, но в итоге попались.

Чиновники из МОЗ Украины воспользовались своим положением, и украли значительную сумму из госбюджета

О том, что определенных служащих Министерства здравоохранения, могут посадить на реальный срок, поскольку было зафиксировано хищение 12 миллионов гривен, в момент заключения договоров на закупку защитных костюмов для медицинского персонала, информирует Национальная полиция Украины .

В частности, в минувший четверг, 10-го февраля, следственной группой Нацполиции, при участии сотрудников Офиса Генерального прокурора, был проведен санкционированный обыск, в помещениях, принадлежавших как МОЗ, так и частной структуре, которая и продавала эти защитные костюмы.

В процессе обыска правоохранители обнаружили документацию, включая и электронные носители информации, подтверждающие существование мошеннической схемы: договора на приобретение костюмов биологической защиты(по значительно завышенной стоимости, не соответствующей реальной рыночной)на сумму в 34 миллиона гривен, из которых, в качестве "отката", чиновники получили 12 миллионов гривен.

На данный момент правоохранителями инициировано проведение досудебного расследования в соответствии с частью 5 статьи 191 "УК Украины". В том случае, если вина чиновников МОЗ будет доказана, фигуранты дела получат реальный срок - от 7 до 12 лет, с сопутствующим лишением прав занимать аналогичные должности/заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет плюс конфискация имущества.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что полицейские из Днепропетровской области похитили человека, и требовали выкуп в долларах.

Также ранее мы информировали о том, что за последние сутки, в Одесской области коронавирусом заболело более 4 000 человек.

А до этого наш портал сообщали о том, как в Национальной полиции Украины относятся к новым сотрудникам.