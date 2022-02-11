В результате столкновения на дороге есть жертвы, а виновнику грозит до 8 лет.

Под Запорожьем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирской маршрутки

Об инциденте на трассе в Запорожском районе, в котором зафиксирован смертельный исход у одного из пассажиров, на своей официальной странице информирует ГУ НП Запорожской области .

Как стало известно, о столкновении машин сообщили ранним утром, в пятницу, 11-го февраля, в 5 часов 30 минут. Автомобили "Volkswagen" и "ИЖ-2126" врезались друг в друга на 22-м километре дороги из Донецка в Запорожье. Согласно предварительной информации, во всем виноват водитель маршрутки: "Volkswagen", выезжая из Вольнянска, попросту не учел приоритет других участников движения, и не уступил дорогу легковому авто, допустив аварию.

В результате автокатастрофы, практически на месте погибла пассажир "ИЖ-2126" - украинка, 1972-го года рождения, а водитель "легковушки" получил травмы разных степеней тяжести, и уже доставлен в местное медицинское учреждение.

Также, правоохранители выяснили - водитель "Volkswagen" не находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, и никоим образом не пострадал. Тем не менее по факту данного инцидента начали уголовное производстве, согласно части 2 статьи 286(о "Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") "УК Украины".

После выяснения все обстоятельств, если вина водителя маршрутки будет подтверждена, ему грозит срок от 3-х до 8-лет лишения свободы, включая лишение прав на управление автотранспортными средствами, на срок до 3-х лет.

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