Откусил палец на руке, выгнал из квартиры - но мать не будет писать заявления.

52-летний тернопольчанин выставил мать из ее же квартиры, и откусил женщине палец

О случае домашнего насилия, который недавно произошел в многоэтажном жилом доме города Тернополя, на своей официальной странице информирует ГУ НП в Тернопольской области.

В частности, сообщение о неадекватном поведении мужчины поступило в Национальную полицию в четверг, 10-го февраля. Правоохранители, экстренно выехавшие на вызов, поднялись на 7-й этаж дома, но 52-летний мужчина не пожелал запускать правоохранителей, и даже распылил в дверную щель вещество, имеющее слезоточивые и раздражающие свойства. Но на этом сопротивление не закончилось - "неадекват" еще и стрелял в полицейских.

После того, как на место инцидента, на помощь патрульным выехали оперативники, включая работников криминальной полиции, мать злоумышленника рассказала: она пришла домой, и увидела, что на полу квартиры лежит сын. Однако вопреки своему беспомощному и странному состоянию, сын отказался от какого-либо общения, и даже выгнал мать из помещения, захлопнув дверь.

Впрочем, на этом все не закончилось: даже после того, как полицейским удалось задержать дебошира, он продолжал отбиваться, попутно угрожая правоохранителям расправой. Кроме того, когда во дворе дома мать все же смогла подойти к сыну, чтобы вытереть ему лицо, мужчина сразу набросился на женщину, и даже откусил ей фалангу пальца.

На данный момент дебошира задержали, в соответствии со статьей 208 "УПК Украины". После осмотра квартиры были обнаружены и изъяты: огнестрельное оружие, баллончик с перечной смесью и патроны. Также, мужчина отказывается общаться, а мать, тем временем, отказывается писать на сына заявление, поскольку не имеет к нему никаких претензий.

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