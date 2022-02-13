Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз подчеркивает: выходить на лед при неустойчивой морозной температуре запрещено!

12 февраля в субботу произошло необычное ЧП. Так, в Золотоношском районе Черкасчины откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков. Для спасения людей на место происшествия были направлены спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Позвонивший в Службу спасения рыбак рассказал, что происшествие произошло на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что двумя рыболовными баркасами на берег было доставлено около 70 человек. Около 100 человек удалось самостоятельно пешком добрались до берега. К медикам за помощью никто не обращался, ведь пострадавших не было.

Стоит отметить, что прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.



Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более, при массовом катании – не менее 25 см.

Напомним, судно с людьми затонуло, десятки погибших и только трое выживших.

Как Politeka писала, люди провалились под лед на Днепропетровщине.

Также Politeka рассказывала, беда случилась с харьковчанами на мосту в центре города.