Вечером 12 февраля произошел взрыв в кафе. Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Станица Луганская (Луганская область). Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В пгт Станица Луганская в кафе "Мрия" произошел взрыв. Спасатели получили вызов на спецлинию и помчались ликвидировать ЧП. На месте, где все заволокло дымом, они установили, что предварительная причина происшедшего - взрыв газового баллона.
После этого огонь охватил помещение и быстро начал распространяться. В результате пострадали 12 человек, которые находились внутри помещения.
В пресс-службе добавили, что 8 человек были госпитализированы каретой скорой помощи. 4-ым пострадавшим оказали медицинскую помощь и они сейчас находятся на амбулаторном лечении.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Экс-подопечная Дана Балана и победительница "Голосу країни" засветилась в Праге: «В ожидании скорой встречи»
Ушла из жизни легендарная актриса, которой восхищались миллионы, названа причина: "Великая женщина"
Внучка Софии Ротару засветила интерьер своей квартиры с дизайнерским ремонтом: привет из Нью-Йорка
Тринчер в кружевном белье показала свои новые прелести во всей красе: "Это вообще вау"
Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 160 кв. м.
В пресс-службе Станично-Луганской поселковой общины сообщили, что двух людей в тяжелом состоянии транспортировали в ожоговое отделение городской больницы Харькова. А ребенка 2013 года рождения отвезли в Лисичанск.
Напомним, огонь охватил общежитие, дети оказались внутри.
Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в жилом доме под Ровно: появились данные о жертвах и фото несчастья.
Также Politeka сообщала, что женщина пригрозила взорвать ТЦ в Днепре, видео.