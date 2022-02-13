В пгт Станица Луганская в кафе "Мрия" произошел взрыв, после этого огонь быстро охватил помещение и начал распространяться.

Вечером 12 февраля произошел взрыв в кафе. Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Станица Луганская (Луганская область). Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В пгт Станица Луганская в кафе "Мрия" произошел взрыв. Спасатели получили вызов на спецлинию и помчались ликвидировать ЧП. На месте, где все заволокло дымом, они установили, что предварительная причина происшедшего - взрыв газового баллона.

После этого огонь охватил помещение и быстро начал распространяться. В результате пострадали 12 человек, которые находились внутри помещения.

В пресс-службе добавили, что 8 человек были госпитализированы каретой скорой помощи. 4-ым пострадавшим оказали медицинскую помощь и они сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 160 кв. м.

В пресс-службе Станично-Луганской поселковой общины сообщили, что двух людей в тяжелом состоянии транспортировали в ожоговое отделение городской больницы Харькова. А ребенка 2013 года рождения отвезли в Лисичанск.

Напомним, огонь охватил общежитие, дети оказались внутри.

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