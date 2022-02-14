Когда огонь был ликвидирован, отделения ГСЧС Луцка, провели разведку и в аппаратах на сжатом воздухе. Они зашли внутрь дома, заполненного густым дымом.

В частном доме обнаружили тела женщины и мужчины. Дом принадлежал владелице домовладения и ее сыну. Трагедия произошла в Луцком районе.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Волынской области.

14 февраля, в 07:16 в службу 101 поступило сообщение о пожаре в селе Романов Луцкого района – горел жилой дом на улице Первомайской. На место происшествия бросились спасатели. Им понадобилось 15 минут, чтобы прибыть на место огненного ЧП.

Когда огонь был ликвидирован, отделения ГСЧС Луцка, провели разведку и в аппаратах на сжатом воздухе. Они зашли внутрь дома, заполненного густым дымом.

В комнате огнеборцы обнаружили двоих человек без признаков жизни — 53-летней владелицы дома и ее 24-летнего сына. Предварительная причина пожара, полагают спасатели, неосторожность во время курения и окурок.

Стоит отметить, что время тления при этом колеблется от одного до четырех часов в зависимости от размеров горючего материала, расположенного в районе ожога тления, и условий теплоотдачи.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление. Также тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бумаги, сена или соломы.

Напомним, огонь охватил общежитие, дети оказались внутри.

Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в жилом доме под Ровно: появились данные о жертвах и фото несчастья.

Также Politeka сообщала, что женщина пригрозила взорвать ТЦ в Днепре, видео.