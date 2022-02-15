В России 30-летняя женщина избавилась от своего ребенка после домашних родов. Молодая женщина засунула ребенка в пакет и выбросила его. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.
Стало известно, что вопиющий случай произошел в Москве 14 февраля около 21.00 (по местному времени). После домашних родов женщина поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольская.
Соседи услышали звук, как что-то упало с высоты. Они вышли на улицу и увидели под окнами младенца в пакете. На место были срочно вызваны медики. Они госпитализировали женщину и родившегося малыша. Отмечается, что младенец чудом выжил после падения, но находится в тяжелом состоянии.
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Местная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту. Пока неизвестно, почему молодая женщина решила избавиться от своего младенца. Все детали и причины шокирующего инцидента будет выяснять московская полиция.
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