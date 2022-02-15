Врачи говорят, что лечение и последующая реабилитация после такой сложной травмы будет длительной.Девочке как минимум год придется провести в горизонтальном положении.

В Мелитополе Запорожской области ученица 5 класса Настя Тарасова поскользнулась на территории школы и сломала позвоночник в пяти местах. Администрация заведения через месяц после инцидента составила акт о несчастном случае и обвинила девочку в неосторожности.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Инцидент произошел еще 14 января. 11-летняя ученица Настя, которая учится в школе №15 в Мелитополе, шла вместе с мамой на первый урок. В тот день выпал небольшой снег. Поэтому когда девочка зашла во двор школы, то поскользнулась и упала на спину.

Хирург заподозрил у Насти компрессионный перелом позвоночника. Снимки МРТ подтвердили опасения. Диагноз – компрессионый перелом пяти позвонков грудного отдела. После девочку госпиталилизировали в Запорожскую областную больницу.

Спустя месяц, 14 февраля, мама школьницы Вероника Тарасова получила от администрации школы "акт о несчастном случае".

Члены комиссии, куда вошли два заместителя директора и общественный инспектор по охране труда, составили и подписали документ еще 19 января. Согласно акту, школьница сама виновата в произошедшем – из-за собственной неосторожности.

Мама девочки утверждает, что тротуар и школьный двор в момент падения школьницы не был обработан противогололедными материалами. По ее словам, в тот день посыпали только ступеньки, а на прилегающей территории было очень скользко. Но в документе об этом ни слова.

Появилась запись момента падения Насти с камеры наблюдения. На ней прекрасно видно, что пока ребенка пытаются привести в чувство, во дворе появляется мужчина с ведром и начинает что-то не спеша разбрасывать по снегу.

Сейчас Настя прикована к постели и не может даже сидеть. Врачи говорят, что лечение и последующая реабилитация после такой сложной травмы будет длительной. Девочке как минимум год придется провести в горизонтальном положении.

Вероника Тарасова воспитывает дочь одна, а Насте предстоит длительное лечение и реабилитация. Женщина просит о помощи всех неравнодушных, у кого есть возможность помочь семье финансово. Карта ПриватБанка – 4149439316043086 (Тарасова Вероника Александровна).

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