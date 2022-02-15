В Запорожье на линию "102" обратилась взволнованная женщина и сообщила, что ее дети потерялись. Заявительница добавила, что 9-летний сын и его 6-летняя сестренка играли во дворе, но куда-то ушли и не вернулись.
Об этом сообщили местные порталы новостей.
Имея подробные приметы малышей, патрульные сразу начали обследовать близлежащие территории. Вскоре на улице Теннисной инспекторы обнаружили подобных детей. Дети сообщили, что были у своего знакомого, проживающего неподалеку.
Мальчика с сестренкой передали матери и вызвали на место следственно-оперативную группу, которая будет устанавливать все обстоятельства происшествия.
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Полиции призывает родителей не оставлять детей без присмотра взрослых, поскольку иногда это может иметь трагические последствия.
Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, полиция Херсона разыскивает несовершеннолетнего Максима Липецкого - полиция объявила его в розыск и просит помощи в поисках простых украинцев.
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