Полиции призывает родителей не оставлять детей без присмотра взрослых, поскольку иногда это может иметь трагические последствия.

В Запорожье на линию "102" обратилась взволнованная женщина и сообщила, что ее дети потерялись. Заявительница добавила, что 9-летний сын и его 6-летняя сестренка играли во дворе, но куда-то ушли и не вернулись.

Об этом сообщили местные порталы новостей.

Имея подробные приметы малышей, патрульные сразу начали обследовать близлежащие территории. Вскоре на улице Теннисной инспекторы обнаружили подобных детей. Дети сообщили, что были у своего знакомого, проживающего неподалеку.

Мальчика с сестренкой передали матери и вызвали на место следственно-оперативную группу, которая будет устанавливать все обстоятельства происшествия.

Полиции призывает родителей не оставлять детей без присмотра взрослых, поскольку иногда это может иметь трагические последствия.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.



Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, полиция Херсона разыскивает несовершеннолетнего Максима Липецкого - полиция объявила его в розыск и просит помощи в поисках простых украинцев.

Также Politeka писала, опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.