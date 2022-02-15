Сейчас за дело взялась полиция и расследует действия медиков. Если вину врачей докажут - им грозит до 3 лет за решеткой.

В Ровенской области 25-летний мужчина почувствовал себя плохо. Больного госпитализировали, однако через 18 дней он скончался в реанимации. Родные мужчины обвинили медиков в ненадлежащей помощи и обратились в полицию. Детали сообщили в ТСН.

Илья почувствовал себя плохо 1 января 2022 года. По словам жены парня, у него начались вначале судороги по всему телу, тошнота, кружилась голова. Приехала "скорая", которая также диагностировала очень высокое давление.

В больнице парня осмотрела дежурная врач, но из профильных медиков никого не вызвала. Все хотели праздновать Новый год, а не лечить больного.

"Вместо того чтобы сбивать давление, то его под руки поволокли с пятого этажа. Привезли на приемное отделение, ему становилось все хуже. Врач приемного подошла к нему только раз. Когда моя невестка кричала: "Делайте что-то! Врач ей ответила: Если такая умная, то лечи сама!" – говорит мать покойного Светлана Панасюк.

Он полтора часа ждал, когда ему сделают МРТ. Все это время Илья мучился от боли и просил помощи, но никто даже не дал ему болеутоляющее.

Родственники также просили врачей помочь, а те ничего не делали в ответ.

В итоге на МРТ выяснилось, что у Ильи произошло кровоизлияние в мозг и его срочно поместили в реанимацию.

Утром врач сказала, что Илья в медикаментозном сне, хотя он впал в кому. В таком состоянии он пробыл 18 дней, а потом скончался.



Сейчас за дело взялась полиция и расследует действия медиков. Если вину врачей докажут - им грозит до 3 лет за решеткой.

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