Мужчину на глазах у очевидцев растерзала большая белая акула - кадры трагедии, от которых стынет кровь, облетели Сеть.

Инцидент произошел на юго-восточном побережье Сиднея. Мужчину-пловца в районе пляжа Бухан-Пойнт съела белая акула, передает издание Daily Mail.

По словам одного из очевидцев, животное "разорвало бедолагу пополам", а затем проглотило части тела. Атака длилась всего несколько секунд.

Отмечается, что после того, как была поднята тревога, на место сразу же прибыли спасатели. Всем купающимся было приказано немедленно выйти из воды. В поисках жертвы был задействован даже вертолет.

"Мы услышали крик и обернулись, это выглядело так, как будто машина приземлилась в воду: сильный всплеск, затем акула вгрызлась в тело и повсюду была кровь", — рассказал один из очевидцев.

Позднее в полиции сообщили, что были найдены останки пловца, а также части его гидрокостма. Личность еще установливается. Предположительно, это местный житель, который хорошо знал пляж и часто плавал в направлении мыса.

Примечательно, что это первое нападение белой акулы на человека со смертельным исходом в Сиднее с 1963 года.

Пользователи активно комментируют трагедию:

"Как там вообще можно купаться? Такие волны"

"Ужас ("

"Итак, всегда боялась увидеть, плывя на море, плавник, а тут такое 🙈…"

"судя по одежде рыбака, там далеко не жарко. Плюс такие волны. Что этот человек забыл в воде?"

"Как говорится вероятность мала, но не равна 0"

"один снимает, хоть немного переживает, второй с удочкой стоит ловит рыбу, у них там все норм?"

Напомним, украинец вытащил девушку из пасти акулы: "хищник успел откусить..."

Как сообщала Politeka, акула атаковала отдыхающего мужчину, медики не успели помочь: кадры с места ЧП

Также Politeka писала, что акула напала на семью украинцев, новые подробности трагедии: "Дай Бог, чтобы мальчик выжил!"