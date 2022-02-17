На Хмельнитчине произошла жуткая расправа с 55-летней женщиной, в которой подозревают 14-летнего школьника. Тело женщины было найдено 15 февраля рядом с местной помойкой города Дунаевцы.
Сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области сообщил детали.
Полиция в ходе расследования установила, что к убийству 55-летней женщины причастен девятиклассник. Парень вместе со своим отцом и погибшей вечером накануне убийства распивали алкогольные напитки.
После того, как отец ушел спать, между юношей и гостьей возник конфликт. В результате, он избил женщину сковородой и скалкой. После содеянного преступления 14-летний парень ушел из дома.
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"Утром следующего дня отец, проснувшись, нашел женщину мертвой в коридоре квартиры и вынес ее тело на помойку возле дома. Сына дома не было", – говорится в сообщении.
Правоохранители разыскали подростка и опросили в присутствии педагога. Он признался в содеянном и объяснил, что избил женщину, потому что она без разрешения взяла его сигареты и надоедала ему.
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