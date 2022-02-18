Как рассказала Натали в интервью в программе "ЖВЛ", она очень хочет, чтобы в Украине закончилась война.

"Я гражданка Российской Федерации, сижу сейчас напротив вас в прекрасном городе Киеве, в Украине.

Мне бы хотелось, чтобы я могла сидеть здесь, не думая о том, что я гражданка Российской Федерации, и не испытывая за это чувство... стыда. Потому что я очень люблю свою страну, но я категорически не принимаю политику своего государства", - заявила Старинкевич.

"Что и требовалось доказать: в Украине говорят что нужен мир и каждая страна живёт как хочет жить, а в росии говорять, что земля в Украине это русская земля и нужно ее забрать войной....ну хочу услышать, что говорят матери, жены, дети тех военнослужащих, которые пришли убивать мирное население? И при этом не без потерь получить цинковый гроб своих родных", " Путин це не Россия народ вот где росия", - пишут в сети.

Напомним, Макаревич пожаловался на жизнь в России: "Меня раздражает, что...".

Как сообщала Politeka, Макаревич преподал россиянам урок истории из-за Крыма: "Если есть границы, давайте их уважать".

Также Politeka писала, Макаревич рассказал, как пытался остановить конфликт Украины и России: "Делал, что мог".