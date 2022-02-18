Белая акула растерзала пловца у побережья Сиднея, кадры облетели Сеть - рыбина, судя по видео, была длиной не менее трех метров.

Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы отыскать останки погибшего. Акулу, к слову, ищут до сих пор. военно-воздушных сил, передает ВВС.

Молодой человек недавно переехал в Австралию. Он был инструктором по дайвингу. Саймон собирался в ближайшее время жениться на своей девушке Дженни Хо.

В тот роковой день парень тренировался перед благотворительным заплывом, который должен был состояться на том самом пляже Литл-Бэй, однако, его настигла столь ужасная смерть.

Sydney shark attack victim identified as ‘keen diver’ Simon Nellist | The New Daily https://t.co/m4TZOsO9lB — Glenda McIntyre Prole (@anotherglenda) February 18, 2022

В Сети появились фото Саймона Неллиста - молодого, красивого и счастливого - в том числе и с его невестой.

В результате трагедии, попавшей на камеру очевидцев, благотворительный заплыв был отменен. Пока австралийские власти все еще ищут акулу, купаться в воде запрещено, а большинство городских пляжей закрыты.

British man, 35, is mauled to death by a great white shark in Sydney

https://t.co/z8t4Q3zzRw — Juan Wesly (@MR_SAXOBEAT_) February 18, 2022

В настоящее время спасатели на гидроциклах патрулируют 25-километровый участок воды в поисках акулы, но пока тщетно.

Свидетели ЧП описывали случившееся, как "будто машина приземлилась на воду - большой сплеск", а затем вода стало багряного цвета. Атака длилась всего несколько секунд.

1. Shark attack yesterday at Manly Sydney 😢 pic.twitter.com/vzoZxsTmBs — 가온길 (@acuhealtcm) February 18, 2022

Напомним, украинец вытащил девушку из пасти акулы: "хищник успел откусить..."

Как сообщала Politeka, акула атаковала отдыхающего мужчину, медики не успели помочь: кадры с места ЧП