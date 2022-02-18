Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы отыскать останки погибшего. Акулу, к слову, ищут до сих пор. военно-воздушных сил, передает ВВС.
Молодой человек недавно переехал в Австралию. Он был инструктором по дайвингу. Саймон собирался в ближайшее время жениться на своей девушке Дженни Хо.
В тот роковой день парень тренировался перед благотворительным заплывом, который должен был состояться на том самом пляже Литл-Бэй, однако, его настигла столь ужасная смерть.
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В Сети появились фото Саймона Неллиста - молодого, красивого и счастливого - в том числе и с его невестой.
В результате трагедии, попавшей на камеру очевидцев, благотворительный заплыв был отменен. Пока австралийские власти все еще ищут акулу, купаться в воде запрещено, а большинство городских пляжей закрыты.
В настоящее время спасатели на гидроциклах патрулируют 25-километровый участок воды в поисках акулы, но пока тщетно.
Свидетели ЧП описывали случившееся, как "будто машина приземлилась на воду - большой сплеск", а затем вода стало багряного цвета. Атака длилась всего несколько секунд.
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